陸軍司令遭罷免 玻國爆軍事政變

民眾示威撐總統 行動失敗告終 玻利維亞周三發生軍事政變，前陸軍司令蘇尼加（Juan Jose Zuniga）指揮士兵和裝甲車衝擊總統府，一度與總統阿爾塞對峙。阿爾塞號召民眾上街對抗政變，士兵其後撤出總統府，蘇尼加及海軍中將薩爾瓦多（Juan Arnez Salvador）雙雙被捕，政變以失敗告終。事後蘇尼加聲稱行動受總統指示，以圖提高人氣。

裝甲車撞開總統府大門 士兵和裝甲車周三在總統府外廣場集結，率領行動的蘇尼加揚言，玻利維亞很快就會有新內閣，軍隊正努力恢復民主和釋放政治犯，但未表明要推翻阿爾塞。裝甲車之後撞開總統府大門，蘇尼加步入總統府走廊與阿爾塞對峙。大批民眾衝向總統府示威支持阿爾塞，阿爾塞之後宣布任命桑切斯（Jose Wilson Sanchez）為新任陸軍司令，要求所有士兵離開。裝甲車和士兵之後駛出廣場，防暴警察在總統府設置封鎖線。

檢察總長辦公室就軍事政變展開調查，蘇尼加被捕前卻聲稱受阿爾塞指使，聲稱獲阿爾塞告知目前形勢非常惡劣，需要想方設法提高聲望。

被捕前稱受阿爾塞指示 蘇尼加指，自己曾問阿爾塞是否應該出動裝甲車，並獲對方授意。司法部長利馬（Ivan Lima）指摘蘇尼加撒謊試圖為個人行為辯解，將為此受到法律制裁，並指將尋求判處蘇尼加最高20年監禁。據悉，蘇尼加周一受訪時對前總統莫拉萊斯發表了煽動性言論後，翌日被阿爾塞免職。

莫拉萊斯譴責蘇尼加行為，稱這是「正在醞釀的政變」，應立即對蘇尼加及其同夥提出刑事訴訟。歐洲及美洲多國譴責事件，歐盟委員會主席萊恩表示，支持維護玻利維亞的憲法秩序和法治；歐盟外交和安全政策高級代表博雷利指，歐盟不會接受任何破壞憲法秩序的企圖。

在北京，中國外交部發言人毛寧昨日表示，注意到玻利維亞發生非正常軍事行動的有關報道。作為玻利維亞的好朋友、好夥伴，中方希望並相信玻利維亞政府有能力妥善處理，保持國家和平、穩定與發展，這符合玻利維亞人民的根本和長遠利益。本報綜合報道