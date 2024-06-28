英大選前電視辯論 兩黨黨魁表現平分秋色

【本報綜合報道】英國下月4日大選，首相辛偉誠與工黨黨魁施紀賢，周三出席選前最後一場電視辯論，就隱性加稅、移民危機和女性權益等議題激烈交鋒。施紀賢重提辛偉誠新冠疫情期間參加派對、幕僚押注大選日期，反映領導力和誠信問題。民調顯示，兩人辯論表現平分秋色。

討論加稅移民女權議題 辛偉誠提到工黨控制的伯明翰市議會去年破產，之後更宣布提高地方稅，可從此窺見工黨未來上台執政後果。施紀賢強調措施得到議會所有派別同意，保守黨控制的地方議會也有破產。施紀賢指摘辛偉誠任內，非法移民乘船橫越英倫海峽偷渡的人數創歷史新高，但9次拒絕說明自己上台後會如何處理。

就保護女性空間問題，辛偉誠主張修改《平等法》，確保變性女性將無法進入女性廁所和運動隊。施紀賢強調毋須修法，會尊重跨性別人士，批評辛偉誠捏造差異。

民意調查機構YouGov顯示，受訪者認為施紀賢在在福利和歐盟問題表現優勝，辛偉誠則在稅收和移民方面表現較好。