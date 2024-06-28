以防長：與美高官會面 彈藥供應獲重大進展

傳憂黎巴嫩局勢升溫 美航空炸彈仍未准付運 以色列國防部長加蘭特周三表示，經過本周在華盛頓與美國高級官員多次會晤後，在美國向以色列供應彈藥一事上取得重大進展。有白宮官員認可加蘭特的個人努力和領導能力，讚揚他表現專業及推動美以安全夥伴關係發展。但有美媒引述以色列官員指，美國仍未批准付運2,000磅航空炸彈。

加蘭特與美國國家安全顧問沙利文會面後總結訪美之行，指彈藥供應障礙已消除，並解決瓶頸問題，他感謝美國政府及公眾一直支持以色列。加蘭特與沙利文討論加薩局勢發展、爭取人質獲釋問題。兩人的會談還圍繞以色列改變區內安全現狀，實現北部民眾安全返回家園的承諾，更強調美以合作對抗伊朗侵略及核計劃野心的重要。加蘭特更批評以色列總理內塔尼亞胡公開發洩不滿，強調爭端應私下解決。有拜登政府高級官員首次承認彈藥供應存在瓶頸，但澄清並非故意為之。加蘭特訪美讓白宮有契機下令加快部分彈藥供應，同時根據以色列需求重新安排其他運輸優先次序。

以媒質疑誇大訪美成就 以色列電視台「12頻道」報道，加蘭特可能誇大訪美成就。消息人士透露，白宮憂慮以色列使用美國彈藥，對黎巴嫩真主黨發起新軍事行動，即使以色列結束對加薩南部拉法的軍事行動後，美國仍不會交付重型航空炸彈。美國上月初暫停向以色列運送武器，要求減少攻擊拉法的規模，扣起的武器包括3,500枚重型航空炸彈。內塔尼亞胡曾公開指摘美國減慢彈藥供應，他上周與美國國務卿布林肯會面，引述對方稱白宮日以繼夜地致力解決彈藥供應瓶頸問題。

美國新聞網「Axios」指出，美國最初向以色列提供現成武器，並可不知會國會加快運送。然而，以色列最近數個月獲得的武器數量減少，且必須通過漫長審批程序，同時武器運送優先順序改變。美國總統拜登決定暫停向以色列交付2,000磅航空炸彈，部分拜登政府官員視為加強審查的信號。據美以高官描述，加蘭特訪美並未解決2,000磅航空炸彈運送問題，美方仍審視要求。接近加蘭特的消息人士指，運送重型炸彈仍有爭議，同時美方清楚交代原因，暗示與內塔尼亞胡日前在影片中批評美國有關。

一名美國高官表示，美以團隊仔細檢查以色列訂購和等待運輸的數百樣武器清單，闡明運輸次序並消除誤解，美國會根據以色列的需要確定優先事項。上周已有一批武器運往以色列，下周會有另一批，美方官員強調只有一次政策問題導致武器延遲交付。以色列戰略事務部長德爾默、國安顧問內格比上周到訪白宮，拜登顧問告訴兩人，拜登不會「奉內塔尼亞胡之命」批准放行重型炸彈。美國白宮、以色列總理辦公室拒絕評論報道。本報綜合報道