兩岸國際

俄列車疑因暴雨出軌70傷

周三俄羅斯一列載客列車在北部科米共和國出軌，至少70人受傷，暫未收到死亡報告。涉事列車載有200多名乘客，共有14節車卡，意外後，其中9節車卡出軌翻側。據報，不排除強降雨沖毀路基肇禍。（綜合報道）
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