美大使指華導彈援俄 中方反駁

伯恩斯

【本報綜合報道】美國駐華大使伯恩斯周三在上海發表講話，認為中國在俄烏戰事中並非中立，實際上是支持俄方。他強調，中方透過提供導彈及其他武器技術支援俄羅斯的做法是重大錯誤。

俄進口零部件 多來自美及西方 伯恩斯在上海一個有關中美關係的研究會上表示，雖然中國表面上宣稱在俄烏戰爭上中立，卻站在俄羅斯那一邊，提供一系列技術。他指摘，這與中方長年對主權與領土完整性的堅持直接相牴觸。伯恩斯認為允許數以千計的中國企業運送大量原料、技術原件、微處理器、硝化纖維素至俄羅斯，增加俄羅斯在戰爭中的國防產業基礎，是一個重大錯誤。中方曾表明不會向俄提供直接軍事援助，但俄烏戰事期間中俄一直保持牢固的貿易關係。

中國國防部新聞發言人吳謙大校在例行記者會反擊指，有數據顯示俄羅斯進口武器零部件和兩用物資超過60％來自美國和西方，這種一邊同俄羅斯保持貿易往來，一邊干擾破壞中俄正常合作的做法虛偽至極。美國、西方不但不反省自己在烏克蘭危機中扮演的角色，反而多次對中方甩鍋推責。中國堅決反對罔顧事實的無端指摘，將繼續為政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用。

另外，北約秘書長斯托爾滕貝格早前指，由於來自俄羅斯和中國的威脅愈來愈大，北約正討論把部分導彈從儲存庫中取出並使其處於戰備狀態。吳謙指摘北約罔顧事實，炒作並不存在的「中國核威脅」，中方對此堅決反對，要求北約停止散播虛假敍事，停止核訛詐與核脅迫，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。