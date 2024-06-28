韓指射彈道導彈失敗 朝稱試驗效果佳

平壤連續第3天飄送垃圾氣球 涉180個 南韓表示，北韓周三清晨疑向朝鮮半島東部海域發射彈道導彈失敗，惟北韓官媒朝中社翌日宣布，北韓導彈總局周三成功進行了多彈頭分離及制導命中試射。南韓另指，北韓周三晚上再向南韓空投垃圾氣球，已是平壤連續第3天空飄氣球。

試多目標重返大氣層載具能力 北韓今次試射在半徑170至200公里範圍內，使用中遠程固體燃料彈道導彈第一級引擎進行。分離的機動彈頭精準命中3個既定目標，防空雷達還驗證了從導彈分離出的誘導彈有效性。朝方指，這次測試旨在確保多目標重返大氣層載具（MIRV）能力，該技術允許一枚彈道導彈向不同目標發射多個彈頭。北韓勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天和中央委員會第一副部長金正植監督今次試射。官員強調，增強MIRV能力是非常重要的國防技術任務，也是勞動黨中央委員會的首要任務，暗示這對北韓領袖金正恩來說可能也是優先事項。

南韓聯合參謀本部昨日重申，北韓周三試射的導彈在飛行早期階段發生爆炸，朝方聲稱成功試射屬欺騙和誇大，而北韓近期接連發射失敗，有動機掩蓋事實。韓方分析今次試射的導彈型號，與去年3月發射的火星17液體燃料洲際彈道導彈相似。聯合參謀本部又指，北韓周三晚再投放超過180個垃圾氣球，其中約70個落入南韓境內，氣球內主要裝載紙類垃圾，不構成安全危害。

美日韓多領域多項目聯合演練 另一方面，南韓聯合參謀本部昨日表示，韓美日當日起在濟州以南公海首次舉行多域聯合軍演「自由之刃」，為期3日。自由之刃涵蓋海域、水中、空域、網域等多個領域的例行演習。聯演期間，三國將實施海上反導、反潛作戰、防空作戰、搜救、海上攔截、網絡防禦等訓練。美國海軍羅斯福號航母、海上巡邏機、艦載機、預警機；南韓海軍西厓柳成龍號、驅逐艦、海上作戰直升機，以及日本海上自衞隊伊勢號、海上巡邏機等戰力參演。在俄朝簽署同盟條約之際，三國首次實施多域聯合軍演。聯參表示，此次聯演展現出韓美日三國不斷提升互操作性，為包括韓半島在內的印太地區和平與穩定而守護自由的意志。本報綜合報道