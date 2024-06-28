看劇自學製冰毒出售 男子判死緩

【本報綜合報道】陝西西安一名男子受影視劇影響，涉嫌自學化學知識並製造冰毒，再向多人出售。西安市中級人民法院周二（25日）對該宗販毒案公開宣判，被告韓×犯販賣、製造毒品罪，被判處死刑，緩期兩年執行。

法院審理查明，韓×2021年3月在陝西省興平市趙村鎮晁莊村租用民房製毒，並將這些冰毒以每克200元（人民幣‧下同，約220港元）向同案被告杜某某販賣約130克，獲取毒資約2.6萬元（約2.86萬港元）。杜××將購得的冰毒分別向被告田×、雷××、楊××販賣，3人收到毒品後販賣予翟××及其他吸毒人員。韓×2021年6月落網，警方在其租用的民房內，查獲大量冰毒成品、粗製毒品、廢液廢料、化學儀器、化學試劑、原料、化學文獻資料等，其中冰毒成品和粗製毒品共計逾2.35公斤，廢液、廢料共逾4.75公斤。

法院：年輕人好勝心驅使

法院認為，韓×以營利為目的，用化學方法加工、配製毒品並出售，已構成販賣、製造毒品罪，但鑑於他無犯罪前科，本次犯罪主觀上受影視劇影響以及年輕人逞強好勝的心理驅使，製毒、販毒時間只有4個月左右，故判他死緩。被告杜××、田×、楊××、雷××、翟××向他人出售毒品，已分別構成販賣毒品罪，分別判囚7至14年。