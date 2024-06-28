廣東女工捱倒後垃圾車撞 墮壓縮箱兩月未尋獲

廣東江門開平市八一垃圾中轉站早前有一輛垃圾運輸車在倒車時，撞上一名女清潔工，令她從卸料口掉進壓縮箱，至今近兩個月依然下落不明。開平市城市管理和綜合執法局昨日發布調查報告，公布事故詳情及處分建議。

事發於今年4月30日上午11時半，開平市邦宸環境治理有限公司員工反映聯絡不到女清潔工張×，公司站場管理員立刻組織人員在八一垃圾中轉站及周邊尋找，但未發現她。

公司其後查看現場閉路電視，才發現當日早上8時33分她在八一垃圾中轉站二樓4號機卸料口平台傾倒垃圾時，廣東寶鴻環境管理有限公司開平分公司垃圾運輸車車尾撞上她，令她掉進壓縮箱。此前該壓縮箱的垃圾已傾倒進市固廢處理中心卸料口，當時垃圾堆料倉已堆有一萬多噸生活垃圾。

已翻找7000噸垃圾 開平市城市管理和綜合執法局、開平市環境衞生管理處收到邦宸公司反映有清潔工失聯後，立即通知市固廢處理中心停止垃圾入廠，原有堆放區域暫停堆放垃圾。自搜尋工作起至上月13日，應急專班反覆翻查可疑區域和垃圾，共翻找約7,000噸垃圾，仍未找到張×。

當局公布處分建議 涉事單位已完成與張×家屬的協商賠償事宜，涉事司機黃×涉嫌重大責任事故罪，報告建議由開平市公安機關依法處理，同時建議對兩間涉事公司及邦宸公司主要負責人鍾×、安全管理人員（站長）司徒×實施行政處罰。本報綜合報道