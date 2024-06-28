兩岸國際

廣東女工捱倒後垃圾車撞 墮壓縮箱兩月未尋獲

事故發生在八一垃圾中轉站內二樓卸料平台４號卸料口（紅圈示）。 事故發生在八一垃圾中轉站內二樓卸料平台４號卸料口（紅圈示）。
事故發生在八一垃圾中轉站內二樓卸料平台４號卸料口（紅圈示）。
廣東江門開平市八一垃圾中轉站早前有一輛垃圾運輸車在倒車時，撞上一名女清潔工，令她從卸料口掉進壓縮箱，至今近兩個月依然下落不明。開平市城市管理和綜合執法局昨日發布調查報告，公布事故詳情及處分建議。
事發於今年4月30日上午11時半，開平市邦宸環境治理有限公司員工反映聯絡不到女清潔工張×，公司站場管理員立刻組織人員在八一垃圾中轉站及周邊尋找，但未發現她。
公司其後查看現場閉路電視，才發現當日早上8時33分她在八一垃圾中轉站二樓4號機卸料口平台傾倒垃圾時，廣東寶鴻環境管理有限公司開平分公司垃圾運輸車車尾撞上她，令她掉進壓縮箱。此前該壓縮箱的垃圾已傾倒進市固廢處理中心卸料口，當時垃圾堆料倉已堆有一萬多噸生活垃圾。
已翻找7000噸垃圾
開平市城市管理和綜合執法局、開平市環境衞生管理處收到邦宸公司反映有清潔工失聯後，立即通知市固廢處理中心停止垃圾入廠，原有堆放區域暫停堆放垃圾。自搜尋工作起至上月13日，應急專班反覆翻查可疑區域和垃圾，共翻找約7,000噸垃圾，仍未找到張×。
當局公布處分建議
涉事單位已完成與張×家屬的協商賠償事宜，涉事司機黃×涉嫌重大責任事故罪，報告建議由開平市公安機關依法處理，同時建議對兩間涉事公司及邦宸公司主要負責人鍾×、安全管理人員（站長）司徒×實施行政處罰。本報綜合報道
廣東江門一輛環境服務公司的破碎壓縮車正等待工作人員將垃圾搬進車裏，進行初步壓縮。廣東江門一輛環境服務公司的破碎壓縮車正等待工作人員將垃圾搬進車裏，進行初步壓縮。
廣東江門一輛環境服務公司的破碎壓縮車正等待工作人員將垃圾搬進車裏，進行初步壓縮。
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