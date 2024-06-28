暴雨下鄱陽湖水位超警戒線 9省區獲撥5億搶險

內地多地連日暴雨，江西鄱陽湖標誌性水文站星子站水位昨日達到19.01米，今年來首次超過19米警戒水位。財政部、應急管理部周三再預撥4.96億元人民幣（約5.33億港元）中央自然災害救災資金，支持浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、貴州、廣東、廣西9省區做好洪澇及地質災害救災工作，重點用於應急搶險和受災群眾救助，支持開展次生災害隱患排查和應急整治、倒損民房修復等工作。

重慶湖北局部地區料大暴雨 中央氣象台昨日早上繼續發布暴雨橙色預警，預計當日至今日重慶、貴州部、湖北、湖南、江西、安徽、浙江、上海以及西藏等地部分地區有大到暴雨，其中，重慶東南部、湖北西南部等地局地有100至160毫米大暴雨。浙江省自然資源廳、省氣象局周三聯合更新發布地質災害氣象風險紅色預警，杭州市、衢州市等部分地區地質災害氣象風險高企。省氣象局另與省水利廳發布山洪災害黃色預警，預計昨日至今日臨安區、淳安縣發生山洪災害可能性較大。

鄱陽湖水文水資源監測中心昨日繼續發布洪水紅色預警，受流域強降雨影響，預計錦江松湖街河段將發生超警2.9米左右的洪水，星子站水位料將持續上漲。江西省氣象部門預測，九江、景德鎮兩市和宜春、上饒、南昌三市北部有雨，明日至下月2日贛北還將有一次降雨過程。本報綜合報道