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上海人大常委會前主任認受賄罪
安徽省合肥市中級人民法院昨日一審公開開庭審理上海市人大常委會前黨組書記、主任董雲虎受賄案。董雲虎當庭表示認罪悔罪，法庭宣布休庭，擇期宣判。檢察院指，董雲虎非法收受多國單位和個人所送財物，計共折合1.48億餘元人民幣（約1.6億港元）。（綜合報道）
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