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黃驊前市長助理涉貪刑滿或重審
河北省黃驊市前市長助理趙恩亭2017年在一審被裁定挪用公款、濫權及受賄罪成，經上訴後獲改判監禁4年。惟他刑滿後堅稱自己無罪，續向各級機關信訪。內媒周二報道，滄州市中級法院上月已組織人大代表及政協委員舉行聽證會，有待該院審委會討論並作出決定。（綜合報道）
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