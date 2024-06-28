美報告斥礙宗教自由 華轟失實
【本報綜合報道】美國國務院周三發表《2023年國際宗教自由報告》，指控中國每年拘捕成千上萬不同宗教信仰人士。中國駐美大使館批評報告指控失實，敦促有關方面停止利用所謂宗教問題干涉中國內政。
報告提到，中國憲法對宗教自由的保障，受到要求神職人員宣誓效忠中共的阻礙。中國去年9月施行《宗教活動場所管理辦法》，要求宗教中心須遵守上述規定。違規人士遭受酷刑、身體虐待、逮捕、失蹤、拘留、判刑，並被迫接受中共意識形態灌輸。報告又指，由於中國缺乏透明度，無法確定實際囚禁人數，估計每年有數千至一萬人因宗教信仰而被監禁。美國國務卿布林肯表示，中國強迫藏傳佛教徒漢化，並在維吾爾回教徒為主的新疆實施種族滅絕和反人類罪行。美國國際宗教自由事務無任所大使侯賽因稱，中國企圖透過跨境鎮壓令批評人士噤聲。
杭州主教楊永強就職
中國駐美大使館發言人劉鵬宇強調，中國政府依法保護公民宗教信仰自由，各族人民完全享有法律規定的宗教信仰自由，中國有近兩億宗教信徒。另外，獲天主教教宗方濟各任命的浙江杭州主教楊永強昨日舉行主教就職儀式，正式上任。他強調將高舉愛國愛教旗幟，堅持獨立自主自辦原則，堅持中國天主教「中國化方向」。
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