美報告斥礙宗教自由 華轟失實

報告提到，中國憲法對宗教自由的保障，受到要求神職人員宣誓效忠中共的阻礙。中國去年9月施行《宗教活動場所管理辦法》，要求宗教中心須遵守上述規定。違規人士遭受酷刑、身體虐待、逮捕、失蹤、拘留、判刑，並被迫接受中共意識形態灌輸。報告又指，由於中國缺乏透明度，無法確定實際囚禁人數，估計每年有數千至一萬人因宗教信仰而被監禁。美國國務卿布林肯表示，中國強迫藏傳佛教徒漢化，並在維吾爾回教徒為主的新疆實施種族滅絕和反人類罪行。美國國際宗教自由事務無任所大使侯賽因稱，中國企圖透過跨境鎮壓令批評人士噤聲。