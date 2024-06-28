菲大使：與華衝突 恐蔓延全印太釀核戰

【本報綜合報道】菲律賓駐美國大使羅慕爾德茲（Jose Manuel Romualdez）近日受訪指，中菲在南海仁愛礁爭議海域的衝突可能蔓延至整個印太地區，甚至出現核戰風險，菲方尋求與中方近日安排通話。他又指，如爆發台海戰爭，菲方可能允許美軍使用向其開放的菲律賓基地。

倘台海戰爭 菲基地或准美用 羅慕爾德茲表示現在是最危險的時候，大規模殺傷性武器非常真實，牽涉多個國家，包括擁有核武的大國，一旦出事整個亞洲將捲入其中。他警告中方不應把《美菲共同防禦條約》視為不嚴肅的東西，雖不願談論甚麼情況會行使該條約，但稱美菲曾討論各種選項。菲方正嘗試各種方法為南海局勢降溫，可能於下月初與中方通話。他又提到，如菲方認為台海戰爭影響到他們，或允許美軍使用相關菲律賓基地保衞台灣，但希望永遠不會發生。

美國防長奧斯汀周三與菲律賓防長特奧多羅通話，提到菲方日前合法執行對仁愛礁「坐灘」軍艦馬德雷山號的補給任務時，批評中方對菲取危險行動，重申美國對菲安全承諾，支持菲方捍衞主權。另對於美軍曾為反擊中國指新冠病毒源於美國及對抗中國在菲影響力，涉在菲展開秘密行動試圖令當地人質疑中國疫苗，菲律賓參議院周二就此舉行聽證會，中國駐菲大使館周三對此表示歡迎。

中國國防部新聞發言人吳謙大校昨日指，包括仁愛礁的南沙群島是中國固有領土，菲方日前故意以危險方式衝撞中方船隻，並向中方人員拋擲石塊，行徑嚴重違反國際法規定，嚴重危及雙方人員和船艇安全。面對菲方的侵權挑釁，中方理所當然地採取維權執法措施，完全合理合法、專業規範。

吳謙強調，仁愛礁問題不關美國的事，美方慫恿支持菲方侵權挑釁十分危險、極其不負責任。

羅慕爾德茲