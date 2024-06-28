稱懲獨派新規惹對立 台對陸港澳旅警升級

【本報綜合報道】台灣陸委會昨日宣布，將前往大陸、香港和澳門的旅遊警示升級至橙色，宣布非必要勿前往。台媒關注，此舉令明天出發的福州馬祖踩線團可能生變。台行政院則指摘，大陸祭出懲戒「台獨」新規，嚴重影響兩岸民眾交流往來。

稱避免非必要旅行 台行政院發言人陳世凱在記者會上表示，大陸日前發布的《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》和法律程序不明確，內容過於廣泛模糊，不但挑起兩岸對立，也嚴重影響兩岸民眾交流往來。他提醒民眾應慎重考慮前往大陸的必要性，在陸民眾也要注意自身安全。

有旅行社認為，根本是拿旅遊業當政治工具，完全是政治迫害。另有業界人士分享日前台灣人赴陸旅遊被扣留的真相，稱其中一人是台灣國安退休人員，另一人支持同性戀並做宣傳，在大陸當然會被抓。

台灣的旅遊警示分為提醒注意的灰色警示、特別注意旅遊安全並檢討應否前往的黃色警示、避免非必要旅行的橙色警示，以及不宜前往、宜盡快離境的紅色警示。

香港特區政府強烈譴責並反對台灣當局歪曲事實訛稱赴港風險增加。