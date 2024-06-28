魏鳳和一度蹤杳 李尚福遭美制裁

【本報綜合報道】中共中央政治局會議決定，分別給予李尚福、魏鳳和開除黨籍處分，並終止兩人黨的二十大代表資格。李魏二人曾任中央軍委委員、國務委員兼國防部長。李尚福過去是西昌衞星發射中心主任，魏鳳和則是解放軍戰略兵種第二炮兵（火箭軍前身）出身。

66歲的李尚福出身軍人家庭，父親李紹珠是一名老紅軍，經歷蘇區反圍剿、二萬五千里長征、抗日戰爭和解放戰爭，曾任解放軍鐵道兵西南指揮部副司令員。李尚福於2014年任解放軍總裝備部副部長，2016年2月任新成立的解放軍戰略支援部隊副司令員兼參謀長，翌年任中央軍委裝備發展部部長，2019年晉升上將。李尚福前年10月成為中共二十屆中央委員，中央軍委委員，翌年3月接替退休的魏鳳和，獲任命為國務委員、國防部部長、國家軍委委員，成為副國級領導人。然而，李尚福去年8月29日起便沒有公開露面，引起不少猜測。十四屆全國人大常委會第六次會議同年10月24日決定，免去國務委員、國防部長及國家軍委委員職務。李尚福曾因採購俄羅斯戰機及防空導彈，遭美國財政部制裁。

70歲的魏鳳和生於山東一個普通農民家庭，是二炮部隊基層行伍出身的高級將領，2012年晉升上將，2015年任新成立的火箭軍司令員，兩年後卸任。魏鳳和於2017年10月中共十九屆一中全會當選中央軍委委員，翌年3月19日獲任命為國務委員兼國防部長，進身副國級領導人之列。魏鳳和於前年二十屆一中全會後卸任中央軍委委員，翌年退休不再擔任國務委員兼國防部長。去年8月31日，曾有記者在國防部新聞發布會上詢問魏鳳和的下落，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙並沒有正面回應，但強調將調查每一個案件，打擊每一個腐敗官員。中國軍隊依法治軍，對腐敗零容忍。