魏鳳和李尚福貪腐 撤黨籍及二十大代表資格

中央政治局會議 公布兩前防長處分 中共中央政治局昨日舉行會議，並審議通過中央軍委提交的報告，決定給予中央軍委前委員、前國務委員兼國防部長李尚福開除黨籍處分，終止其黨的二十大代表資格。中共中央政治局同時決定，給予中央軍委前委員、前國務委員兼國防部長魏鳳和開除黨籍處分，終止其黨的二十大代表資格。報告指出，李尚福涉嫌受賄、行賄；魏鳳和則涉嫌受賄，且信仰坍塌、忠誠失節。

李尚福受賄賂 辜負黨中央 中央軍委《關於李尚福問題審查結果和處理意見的報告》指出，根據軍委紀委監委查辦案件中發現的問題線索，經黨中央研究決定，去年8月31日由軍委紀委監委對李尚福嚴重違紀違法問題立案審查調查。現已查明李尚福嚴重違反政治紀律，不履行全面從嚴治黨政治責任，對抗組織審查；嚴重違反組織紀律，違規為本人和他人謀取人事利益；利用職務便利為他人謀取利益並收受巨額錢款，涉嫌受賄罪；為謀取不正當利益送給他人錢款，涉嫌行賄罪。審查調查中也發現李尚福存有其他嚴重違紀違法問題的線索。

李尚福身為黨和軍隊高級領導幹部，背棄初心使命、喪失黨性原則，其行為辜負黨中央、中央軍委信任重託，嚴重污染軍隊裝備領域政治生態和產業領域風氣，給黨的事業、國防和軍隊建設，以及高階領導幹部形象造成極大損害，性質極為嚴重，影響極為惡劣，危害特別大。根據《中國共產黨紀律處分條例》等相關規定，將李尚福涉嫌犯罪問題移送軍事檢察機關依法審查起訴。給予開除黨籍的處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。此前，中央軍委已決定給予李尚福開除軍籍處分，取消其陸軍上將軍銜。

據中央軍委《關於魏鳳和問題審查結果和處理意見的報告》，根據軍委紀委監委查辦案件中發現的問題線索，經黨中央研究決定，去年9月21日由軍委紀委監委對魏鳳和嚴重違紀違法問題立案審查調查。現已查明魏鳳和嚴重違反政治紀律，不履行全面從嚴治黨政治責任，對抗組織審查；嚴重違反組織紀律，違規為他人謀取人事利益；嚴重違反廉潔紀律，違規收受禮品禮金；利用職務便利為他人謀取利益並收受巨額錢款，涉嫌受賄罪。審查調查中也發現魏鳳和其他嚴重違紀違法問題線索。

魏鳳和信仰坍塌忠誠失節 魏鳳和身為黨和軍隊高級領導幹部，信仰坍塌、忠誠失節，其行為辜負黨中央、中央軍委信任重託，嚴重污染部隊政治生態，給黨的事業、國防和軍隊建設，以及高級領導幹部形象造成極大損害，性質極為嚴重，影響極為惡劣，危害特別巨大。根據《中國共產黨紀律處分條例》等相關規定，將魏鳳和涉嫌犯罪問題移送軍事檢察機關依法審查起訴。此前，中央軍委已決定給予魏鳳和開除軍籍處分，取消其火箭軍上將軍銜。本報綜合報道