真主黨戰以色列 航道破壞全球悲

黎巴嫩真主黨與以色列的全面戰爭，應該不會限於黎巴嫩南部和以色列北部。

真主黨早已宣稱，可封鎖以色列的海岸線和港口。它對塞浦路斯的警告，也表明它有能力和意志在地中海東部，打擊塞浦路斯或其他航運。它的打擊能力遠勝胡塞武裝（又稱也門叛軍青年運動）之於紅海航道，後者已襲擊印度洋上的船隻。真主黨與胡塞武裝南北夾攻，以色列北部的海法港、南部的斯代羅特港都已被多番轟炸，進一步將兩個港口完全破壞並非難事。由於警告在先，打擊在後，各國的船隻都會避開兩個港口周邊的廣大海域，東部地中海與印度洋近阿拉伯海都成危險水域。

商業船隻將絕迹 胡塞武裝在紅海航道的攻擊，已迫使多數船隻改道非洲好望角出入印度洋。真主黨全面作戰的話，紅海航道、蘇彝士運河至地中海整個東部海域，也會轉變為軍事衝突地區，商業船隻便會絕迹。

美國軍艦在紅海航道護航失敗，連自身也受侵襲，航空母艦更成高危目標，以色列從海上的補給便可被完全封鎖，經濟以至軍事作業便不易維持下去。空運杯水車薪不足以替代，且以色列的空軍在全面戰爭，更會被真主黨重點打擊，機場損毀，以色列空軍和空運難以支撐，這便會形成海陸空對以色列的全面封鎖。

真主黨近日公布無人機拍攝的以色列全國境內重點，包括核設施所在，應是表示其有可能，也以之為目標來全面炸毀。全面的經濟封鎖，以色列是無法抵擋的。沙特阿拉伯和約旦相信不會再次聽從美國指揮，去攔截胡塞武裝等攻以的導彈。除非出兵黎巴嫩消滅真主黨，但戰爭不易取勝，以軍一出，真主黨會開始大炸海法港等。面對胡塞武裝，以色列更是無可奈何，美、英已盡量轟炸胡塞武裝的據點，但效果有限。這樣造成的經濟封鎖，應足以使以色列屈服，引發內部政變。

與此同時，從印度洋阿拉伯海一直伸延至地中海東部的國際航運，會大受破壞。一是戰爭期前後停航改道；二是若航道有沉船，清理需時，影響比之前蘇彝士運河的意外更嚴重，對國際貿易經濟會帶來連鎖性消極作用。現時國際經濟特別是歐洲，仍陷不景，這樣的航道破壞改道，會帶來沉重的成本負擔，衝擊本已恢復困難的經濟。

全面戰爭的結局難料，而國際市場避險的行動，會進一步挫傷全球經濟。

研究院院長 陳文鴻