古巴男自學吹玻璃成樂趣 為大劇院製200燈具

古巴一名54歲男子自學成材，僅使用手工磚爐加熱玻璃，還有最基本的工具和原材料，便能將它們吹製成精美多彩的形狀，包括各種燈罩、雕塑和容器。他製作的玻璃藝術品，更在西班牙駐古巴大使館和哈瓦那大劇院等重要的場所展出。

英媒昨日報道，玻璃吹製是一種可以追溯至2,000年前的古老技術，工匠借助吹管將高溫的玻璃液吹出想要的形狀，並使用鉗子為玻璃定型。

簡單工具巧製精美作品 古巴男子比西亞納（Eduardo Viciana）是當地少數掌握這項技藝的工匠之一，但古巴沒有吹製玻璃的傳統，因此他需要親自設計工作室裏的一切設備和工具，連鑽研技術也只能靠自己。即使工作室裏的手工磚爐看似簡陋，仍無阻他製作出精美玻璃藝術品。

雖然只能自學，但比西亞納並非毫無基礎，他曾學習過多種藝術表現形式，包括繪畫、製作陶瓷和彩色玻璃等。他的技巧和對藝術的掌握，使他能夠參與哈瓦那大劇院的修復工程，使用吹製玻璃技術為大劇院製造了200件燈具。他表示，未來希望出一分力，讓這項技術發展成為當地的藝術產業。本報綜合報道