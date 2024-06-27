以色列法院裁定 極端猶太教徒不能免兵役

外界憂政黨退出政府

裁決認定，以色列當下實施無效選擇性執法，嚴重違反法治和法律面前人人平等的原則。今後義務兵役制將適用於極端保守派猶太教徒哈雷迪派，與其他公民待遇看齊。法院未說明哈雷迪派服役人數，以軍預計今年可徵召3,000人。法院同時裁定，繼續禁止政府向部分哈雷迪派神學院學生提供每月津貼。