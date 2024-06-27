以色列法院裁定 極端猶太教徒不能免兵役
【本報綜合報道】以色列最高法院周二歷史性裁定，極端保守派猶太教徒不能繼續免服兵役。執政聯盟成員、聯合妥拉猶太教黨（United Torah Judaism）主席戈德克諾夫（Yitzhak Goldknopf）認為裁決令人非常遺憾和失望。外界憂慮猶太教政黨會退出政府，令總理內塔尼亞胡的執政聯盟崩潰。
外界憂政黨退出政府
裁決認定，以色列當下實施無效選擇性執法，嚴重違反法治和法律面前人人平等的原則。今後義務兵役制將適用於極端保守派猶太教徒哈雷迪派，與其他公民待遇看齊。法院未說明哈雷迪派服役人數，以軍預計今年可徵召3,000人。法院同時裁定，繼續禁止政府向部分哈雷迪派神學院學生提供每月津貼。
極端保守派猶太教徒主張，獻身學習猶太經典《妥拉》是一種保護以色列的方式，參軍並接觸世俗社會，會令他們遠離信仰。但以色列與巴勒斯坦戰事持續之際，哈雷迪派豁免服役引起當地公憤。內塔尼亞胡領導的政黨利庫德集團發表聲明，強調解決徵兵問題應由國會處理，而非由最高法院決定。
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