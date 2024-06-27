加薩瀕爆發饑荒 華促以哈接受停火

中國常駐聯合國代表傅聰周二在安理會以巴問題公開會上表示，中方呼籲所有各方保持克制，避免採取加劇緊張局勢的行動，不要把整個中東地區拖入一場更大的浩劫。另外，聯合國警告，加薩地帶仍處於饑荒預警狀態，五分之一以上的家庭數日未曾進食。

傅聰指出，上月31日宣布關於加薩地帶停火的三階段倡議後，美國推動安理會通過第2735號決議，敦促以色列和巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯接受倡議。他又指，美國當時稱以方已接受停火倡議，但遺憾的是國際社會至今未從以方看到同意實現持久停火的確切迹象，相反是持續展開大規模軍事行動，反覆進攻拉法等地多處難民營。

推動盡快重啟「兩國方案」 中方敦促以色列聽取國際社會的壓倒性呼聲，立即停止推進在加薩的軍事行動，切實遏制針對巴勒斯坦平民的暴力，停止破壞巴勒斯坦民族權力機構的治理基礎，包括盡快退還被扣的代徵稅款，同時對有關以色列正準備對黎巴嫩開展軍事進攻的報道表示嚴重關切。中方呼籲對當事方有重要影響的國家秉持公正立場，切實為推動停火止戰作出真誠努力；亦希望國際社會採取一切必要行動，推動盡快重啟「兩國方案」。

另一方面，聯合國參與編寫的最新綜合糧食安全階段（IPC）報告警告，以色列和哈馬斯之間的戰爭持續，令援助渠道受阻，加薩地帶有49.5萬人面臨最嚴重或災難性的糧食不安全狀況。數字低於3個月前預測的110萬，但仍佔加薩人口五分之一以上。本報綜合報道

傅聰