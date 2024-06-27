中方：個別國搞脫鈎斷鏈損經濟

【本報綜合報道】世界經濟論壇第15屆新領軍者年會（夏季達沃斯論壇）周二至今日在遼寧大連國際會議中心舉行，國務院總理李強周二在大連會見世界經濟論壇主席施瓦布，指出近年來世界經濟增長放緩，與個別國家搞各種形式的「脫鈎斷鏈」、「築牆設壘」有很大關係。中國氣候變化事務特使劉振民另在論壇上表示，希望美方能認識到單方面對中國新能源車加徵關稅措施對全球氣候變化不利，如此問題介入，整個多邊氣候變化合作會完全垮掉。

美對華新能車加關稅 礙氣候合作 李強表示，當前世界經濟復甦乏力，找到新的增長動能尤為關鍵，中國提出開展「人工智能+」行動，希望通過人工智能的廣泛賦能，為經濟發展注入更強勁動力。他強調，各國經濟相通則共進，相閉則各退；呼籲堅持開放胸懷，深化互利合作，攜手尋找經濟增長的新前沿，希望世界經濟論壇繼續發揮積極影響，維護經濟全球化和自由貿易。施瓦布表示，在當前複雜的國際形勢下，加強國際合作比以往任何時候都更重要，世界經濟論壇致力繼續與華開展緊密合作，促進世界經濟穩定健康發展，共同應對全球性挑戰。

施瓦布另主持夏季達沃斯論壇外國工商界代表座談會，李強亦有出席，介紹當前中國經濟形勢和經濟政策。他強調，中國產品之所以有競爭力，絕不是「補」出來、「保」出來的，而是包括外企在內的各類企業在公平競爭的賽道上一步步拚出來、幹出來的。中方願與各國企業攜手努力，更好推動全球經濟創新發展。