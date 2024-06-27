秘魯總統訪華 冀深層次合作

博魯阿爾特

【本報綜合報道】秘魯總統博魯阿爾特周二至周六對中國進行國事訪問，她周二傍晚乘搭高鐵，由香港西九龍站抵達深圳福田站，在深圳期間，她參訪華為、比亞迪等多家中國企業，隨後將前往上海、蘇州、北京等地，探尋與中國更深層次的合作機會。英媒引述知情人士指，秘魯撤回取消一間華企在當地錢凱港獨家營運權的請求，在博魯阿爾特訪之際緩解兩國緊張關係。

今次是博魯阿爾特上任後首次訪華，而深圳是訪華行程的第一站，由5名部長組成的代表團陪同。她在深圳期間，重點了解深圳經濟社會發展情況，推動秘魯與深圳的友好交流與務實合作。訪問團將到博物館為一個重要展覽揭幕，當中展出秘魯14家博物館的150多件前哥倫布時期文物。

擬邀比亞迪在秘魯設廠 博魯阿爾特亦將會見比亞迪高層，藉此機會邀請對方考慮在秘魯建設電動車工廠；另與秘魯錢凱港項目主要股東中遠海運高層開會。她周五將在北京與中國高官舉行會議，期間會簽署重要協議，以加強政治對話、投資、技術轉移、旅遊業以及秘魯產品更多地進入中國市場。