王毅與匈外長通話 盼歐洲理性務實對華

王毅表示，中方願同匈方一道，推動中匈關係繼續走在中歐關係前列。他強調，中方一貫支持歐洲一體化，支持歐盟戰略自主，視歐方為實現中國式現代化的重要合作夥伴。西雅爾多表示，匈中友好關係的積極成果充分印證深化對華合作符合歐洲根本利益，匈方願以擔任歐盟輪值主席國為契機，推動歐中增進理解，提升合作效能，反對保護主義，堅持通過對話協商解決貿易摩擦。

雙方亦就烏克蘭問題交換看法。西雅爾多表示，中方與巴西共同提出的「六點共識」為未來和談打下良好基礎，匈方完全贊同這一重要和平倡議。王毅表示，戰事仍在延宕甚至激化，世界需要更多客觀、平衡、建設性的聲音，需要更務實有效的促和努力。中方願繼續同所有志同道合國家一道，不斷積累和平因素，為最終實現和談而不懈努力。