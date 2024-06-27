美屬塞班島法院應訊後 阿桑奇返抵澳洲

維基解密始創人、澳洲公民阿桑奇昨日在位於美屬北馬里亞納群島首府塞班島的美國聯邦法院，承認取得並公開美軍機密的控罪。法院同日批准認罪協議，完成法庭程序後阿桑奇當庭獲釋，於香港時間昨日下午5時許飛抵澳洲坎培拉。阿桑奇下機時向支持者揮手，並與接機的家人擁吻。

阿桑奇十多年前公開大批美國政府機密文件，被美國通緝，原本被扣押在英國倫敦監獄等候引渡審訊結果，至近日傳出與美國政府達成認罪協議的消息。阿桑奇在法律團隊成員和澳洲駐英大使陸克文等人陪同下，乘搭私人飛機從英國出發經泰國曼谷，在出庭前約兩小時飛抵位於太平洋的塞班島。他昨日上午在塞班島聯邦法院，對一項違反美國間諜法的重罪認罪。

阿桑奇庭上回答美國前總統奧巴馬任命的法官曼洛納（Ramona Manglona），提出的基本問題，傾聽認罪協議的條款，其中他將被要求銷毀提供給維基解密的相關資訊。他認為，自己被起訴的間諜法違反美國憲法第一修正案有關言論自由的權利，但他承認鼓勵消息人士提供機密資訊並公開可能非法。檢察官指，塞班島被選為出庭地點是因為阿桑奇反對前往美國本土，且塞班島距離他在澳洲的家很近。

曼洛納宣布接受阿桑奇認罪，隨即進入量刑。她基於阿桑奇無法支付任何款項，按照認罪協議的建議而不予罰款，也不會沒收阿桑奇的個人資產。曼洛納指考慮到美國士兵曼寧向維基解密洩漏軍事機密的刑期後，阿桑奇在倫敦貝爾馬什監獄已服刑62個月公平合理，她不會安排阿桑奇接受釋囚監管計劃，代表美國政府的律師麥肯齊隨即撤回對阿桑奇的引渡請求。曼洛納最後說：「阿桑奇先生，我提前祝你生日快樂，我知道你生日在下周，希望你能積極開始新生活。」阿桑奇以笑容回應。

致電澳洲總理 謝介入事件 阿桑奇代表律師波拉克（Barry Pollack）在庭外宣讀聲明，表示歡迎法院判決，但堅持阿桑奇從一開始就不應面臨起訴，並且認為案件開創危險先例，應該引起各地記者關注，而維基解密將繼續運作。波拉克稍後指出，阿桑奇在停機坪致電澳洲總理阿爾巴內塞，感謝澳洲政府介入，挽救他的生命。

阿爾巴內塞在國會大樓表示，阿桑奇在電話中形容重返澳洲，是超現實的快樂時刻，期待可以和兒子一起玩耍。澳洲副總理馬爾斯表示，阿桑奇的釋放不會影響澳洲與盟友美國之間的關係。美國白宮國家安全委員會表示，今次認罪協議是司法部的獨立決定，白宮並無參與；美國司法部同日指，阿桑奇未經許可不得返回美國。本報綜合報道