朝疑射高超音速導彈 韓即日分界線旁演習

7年來首次 配合尹錫悅中止軍事協議 南韓聯合參謀本部昨日表示，北韓當天凌晨5時半左右從平壤一帶向朝鮮半島東部海域發射彈道導彈，並推測發射失敗，韓美情報部門正對此作進一步分析。南韓海軍陸戰隊同日在靠近北韓的延坪島和白翎島附近海域，舉行全面實彈射擊演習，是7年以來首次。

韓軍消息人士向媒體表示，今次發射的彈道導彈型號暫時未明，考慮到該彈道導彈飛行距離超過250公里，北韓試射的或為一種高超音速導彈，但可能以失敗告終。這是北韓自上月30日後，相隔一個多月再次試射彈道導彈。在今年1月和4月，北韓宣稱成功試射射程為3,000至5,500公里的新型中遠端固體燃料高超音速導彈。

雖失敗 日向朝提抗議 日本防衞省稱，導彈可能落在日本的專屬經濟區（EEZ）外。美日韓負責北韓事務的高官昨日舉行電話磋商，強烈譴責平壤發射彈道導彈對地區與國際社會的和平與穩定構成威脅。日本政府也向北韓提出嚴正抗議，日本首相岸田文雄向相關省廳發出了指示，要求竭盡全力收集訊息並進行分析。

在同日，南韓海軍陸戰隊公布，演習期間向延坪島和白翎島附近海域發射超過290枚實彈，包括K9榴彈炮、K239「天舞」多管火箭系統和長釘反坦克導彈。海軍陸戰隊上次在白翎島舉行全面實彈射擊演習是2017年，兩韓翌年簽署《九一九軍事協議》，雙方同意在分隔海域的北方界線（NLL）一帶劃設緩衝區，禁止軍事演習。另外，南韓空軍同日公布，韓軍F35A戰機及KF16戰機等共30多架戰機，當天與美軍F22隱形戰鬥機及F16戰機在朝鮮半島東部上空，參加韓美聯合截擊空戰訓練。

朝氣球迫停仁川機場航班 北韓持續向南韓境內散布大量空飄氣球後，南韓總統尹錫悅本月初批准全面中止韓朝《九一九軍事協議》效力，國防部同日預告在軍事分界線、西北島嶼一帶恢復軍事活動，把事態責任歸咎北韓挑釁。然而，北韓在周一至周二連續兩天對南韓投放垃圾氣球。僅在周一單日就空飄了逾350個氣球，其中100多個落在京畿道北部和首爾地區，影響仁川國際機場昨天凌晨航班起降作業，被迫暫停國內線和國際線起降約3小時。今次是上月28日以來，北韓第6次對韓投放垃圾氣球。本報綜合報道