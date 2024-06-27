誣告男友強姦 浙江女緩刑1年

【本報綜合報道】浙江省一名女子和男友長期爭執，多次報警調解未果，她於是趁與男友發生性關係後報警誣告對方強姦。司法機關近日公開該案一審判決書，浙江省雲和縣人民法院以誣告陷害罪判處女子有期徒刑7個月，緩刑一年。

法院審理查明，女子蘭××與被害人郭×為情侶關係，她因男友不同意分手而多與其爭吵。2023年10月，為徹底與郭×分手，蘭××曾在微信向他人表示自己想誣告男友強姦讓對方受到刑事追究。其後，蘭××前往郭×暫住的雲和縣某賓館房間實施計劃，事後報警稱對方強姦了她。郭×隨後一度被捕，後雲和縣人民檢察院發現案件可疑後將其釋放。

法院：自首從輕處罰 法院審理認為，被告人蘭××捏造自己被強姦的事實誣告陷害他人，意圖使他人受到刑事追究，情節嚴重，其行為構成誣告陷害罪。蘭××犯罪後自動投案並如實供述自己的罪行，屬自首，且自願認罪認罰，可以從輕處罰。

綜合蘭××的犯罪情節、認罪態度及悔罪表現，法院審理認為對其可以緩刑。