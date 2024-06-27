內地發布橙雨警報 浙江1800年城牆坍倒

內地多地連日降雨，中央氣象台昨日早上發布暴雨橙色預警，預計昨日至今日湖南東北部、江西北部等地部分地區有100至180毫米大暴雨。上述部分地區伴有短時強降水，最大小時降雨量20至40毫米，局部地區可逾50毫米，並可能有雷暴大風等強對流天氣。受連日強降雨影響，浙江衢州有逾1,800年歷史的水亭門城牆北段西側，昨日凌晨局部坍塌。

閉路電視畫面顯示，水亭門城牆在不到10秒內坍塌。事發後相關部門趕赴現場處置，排查確認現場無人傷亡或被困。坍塌區域周圍已設置安全警戒線，當局正組織相關領域專家全面評估坍塌情況。

安徽省近60萬人受災 安徽省應急管理廳周二另公布，周日至周一該省沿江江南地區普遍降雨，之前受災最嚴重的黃山市部分地區再降暴雨，宣城、池州兩市的防汛應急響應提升至3級。截至周一下午4時統計，全省累計緊急疏散安置10.5萬人，累計59.7萬人受災。全省各地共關閉178個景區，處置3,071宗民眾被困個案，緊急營救8,560名受困者。

廣西啟防汛4級響應 據預測，周二晚至今日梅雨帶維持在安徽至浙江西部一帶，杭嘉湖、衢州北部和新安江流域有持續性暴雨，部分大暴雨，浙江省水利廳周二決定將水旱災害防禦應急響應調整至二級。鑑於本輪強降雨局部強度大，落區與前期「龍舟水」降雨重疊，致災風險較高，廣西壯族自治區防汛抗旱指揮部周二啟動自治區防汛4級應急響應。本報綜合報道