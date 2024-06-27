桃花源古鎮淪空城 投資者慘情

【本報綜合報道】湖南常德桃花源風景區附近一個名為桃花源古鎮的招商項目投資50億元人民幣（約54億港元），於2017年完成一期項目後卻淪為空城，數百名投資者血本無歸。桃花源旅遊管理區辦公室近日回應稱，對於如何增加古鎮人氣，他們目前能做的非常有限。

據官方介紹，桃花源古鎮佔地面積約107萬平方米，核心景區逾40萬平方米，集特色餐飲、五星級酒店、特色客棧、明清商業街、中式合院和景區公寓於一身。惟目前即使接近中午，桃花源古鎮的大街小巷依然空空蕩蕩，一些庭院已長滿了和人一樣高的荒草。街邊的門面幾乎全部閉門，只剩兩、三間餐廳、一間小食部以及幾間客棧還在經營。

歸咎開發商經營不善 桃花源古鎮的開發商是湖南同元文化古鎮旅遊開發有限公司。公開資料顯示，該公司建設古鎮時在號稱中國古鎮締造專家的同元集團旗下。對於投資者將古鎮變空城歸咎開發商經營不善，湖南同元公司法人、董事長兼總經理金義紅則表示，桃花源古鎮是桃花源景區的配套項目，核心景區沒有人，反問古鎮「怎麼會有人」。