大學生賣含毒品電子煙 囚半年

案件指，梁×去年10月31日以600元人民幣（約650港元）向在校大學生黃×販賣兩個含依托咪酯成分的電子煙彈。黃×當晚又以同樣售價向陳×（另案處理）販賣其中一個電子煙彈。陳×次日在某酒店房內將上述電子煙彈（淨重1.08克，經檢驗含依托咪酯成分13%）交給黎×後被查獲。黃×、梁×同年11月先後被民警抓獲，民警在梁×居住地查獲15個電子煙彈殼等物品。廣州市荔灣區人民法院一審判決，梁×、黃×犯販賣毒品罪，分別判處有期徒刑8個月和6個月，並處罰金，追繳違法所得上繳國庫。