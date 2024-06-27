台一周增817宗新冠中重症

【本報綜合報道】台灣疾病管制署周二表示，上周二至周一新增817宗新冠本土確診中重症，較前一周新增624宗上升達三成，累積中重症65歲以上長者佔79%。上周另新增40宗死亡病例，與前一周新增38宗相若，累積死亡個案65歲以上長者佔90%。疾管署發言人曾淑慧表示，台灣新冠疫情預期近期呈上升趨勢，評估下月中旬後進入高原期。

變種株以JN.1最多

近4周新冠變種株監測統計顯示，本土及境外驗出變種株均以JN.1最多，分別佔62%及47%；KP.2佔比上升，分別為18%及25%，其次依序為KP.3、XDV.1。疾管署表示，目前全球主要流行變種株JN.1、KP.2及KP.3因具免疫逃脫特性，具較佳傳播力，惟目前研究顯示尚未增加疾病嚴重度，現有快篩與聚合酶連鎖反應（PCR）等檢測方法仍能有效偵測病毒，已核准抗病毒藥物亦持續有效。