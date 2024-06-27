疫後民眾熱衷赴非洲南美旅遊 黃熱病疫苗上海一針難求

保健中心增供應遏黃牛 新冠疫情過後，前往非洲和南美洲旅遊在上海成為熱門路線，黃熱病疫苗供不應求。預約接種平台開放時間一到，所有名額一秒被搶光，有民眾預約旅遊門診一個月，仍遲遲未能打針。有民眾嘗試轉戰周邊城市，亦有代預約的「黃牛黨」應運而生。有見及此，上海國際旅行衞生保健中心宣布昨日起調整黃熱病疫苗的接種安排，包括增加疫苗供應、延長接種時間等。

黃熱病是一種急性病毒病，症狀通常包括發燒、冷顫、肌肉痛等，嚴重者可因肝臟受損導致黃疸，併發出血和腎衰竭的風險較高，如無處置死亡率約為五成。有上海民眾下月上旬將與家人前往坦桑尼亞旅遊，必須在出發前10天完成黃熱病疫苗接種，他從上月下旬開始預約旅遊門診，至今仍未成功預約。

有人轉往周邊城市接種 另有民眾將於本月底赴南美洲旅遊，每天準時登錄系統預約，名額仍遭「秒殺」。上海12345市民服務熱線近期接獲大量投訴，稱預約不到黃熱病疫苗，有民眾選擇到周邊的寧波、蘇州、無錫、合肥打針。

上海國際旅行衞生保健中心昨日起將每天的接種結束時間，從原先的下午3時延長至下午5時30分，延長的這段時間是黃熱病疫苗接種專場，專場時段內每天安排50個接種名額，這些名額會在前一天上午9時通過上海國際旅行衞生保健中心公眾號預約入口放出。此外，上海國際旅行衞生保健中心還將額外增加周六的接種場次，同樣是黃熱病疫苗接種專場，每周六將放出100個接種名額。

除了增加疫苗供應、開設接種專場外，上海國際旅行衞生保健中心還調整了預約方式。此前是每天上午9時放出一周後的一天的預約名額。現在調整為每周一上午9時放出下周一、二的預約名額，每周三上午9時放出下周三、四、五、六的預約名額，延長預約周期來提升每次放出的預約總數。

昨日上午9時，記者準時進入上海國際旅行衞生保健中心公眾號嘗試預約接種名額。頁面顯示，有大量的預約名額可以選擇：6月27日下午的黃熱病疫苗接種專場有50個名額，分為下午3時和4時各25個名額；6月29日周六的黃熱病疫苗接種專場有100個接種名額可供預約，從上午8時至上午10時每半個小時各有20個名額。

相比此前的「秒殺」，接種名額大幅增加後市民預約難度明顯下降，直至上午9時05分，6月29日的周六專場仍然有32個接種名額可以預約。本報綜合報道