台立院改革法生效 綠營提釋憲

【本報綜合報道】台灣立法院改革法案昨日生效，立法院民進黨團當日赴司法院，向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，提出立法程序有重大明顯瑕疵應屬無效、國情報告的規定牴觸台灣權力分立原則等7大理由。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，黨團針對上述法案詳細討論後，決定聲請釋憲。除了上述理由外，她指出權力分立為憲法秩序基礎，憲法並未建構立法院優位的憲政體制，立法權行使有其界限；而藐視國會罪相關規定牴觸權力分立原則、法律明確性原則及比例原則；人事同意權規定違反權力分立原則、比例原則、侵害被提名人的私隱權。

此外，調查權行使相關規定違反權力分立原則、違背正當法律程序原則；聽證程序相關規定亦違反權力分立原則、侵害人民訴訟權，有違正當法律程序原則。

黨團總召形容藍營為黑道 民進黨團總召柯建銘表示，會尊重大法官的釋憲結果，也期待撥雲見日。他批評國民黨違憲亂政，非常嚴重剝奪立法權、行政權等，又指摘該黨只會攻擊大法官等，明顯對憲法不敬，形容是「黑道」。司法院回應指，憲法法庭收案後將依法定流程審慎處理。