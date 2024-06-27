國台辦：《懲台獨意見》針對極少數人

【本報綜合報道】大陸日前發布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，最重可判死刑並終身追責，外界關注是否適用於外國人，比如美國官員支持台灣加入世界衞生組織或世衞大會。大陸國台辦昨日表示，該司法文件針對的是極少數涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的台獨頑固分子，國家執法司法機關將嚴格依法辦案，精準懲治犯罪，堅定捍衞國家主權、統一和領土完整。

主動放棄立場可不追究 對於台灣一些過去曾主張「台獨」、但目前立場已發生轉變的人，外界亦關注陸方還會否追究其刑事責任。國台辦發言人朱鳳蓮指出，上述文件嚴格依法制訂，堅持寬嚴相濟、罰當其罪。如台獨頑固分子主動放棄台獨分裂立場，不再實施台獨分裂活動，並且採取措施減輕、消除危害後果或者防止危害擴大，並符合相關規定，可依法不追究部分甚至全部刑事責任。

另有媒體問及台方稱近期退休軍警人員赴陸後被留置的情況增加，朱鳳蓮批評此呼籲純屬惡意誤導，只要不從事違法犯罪活動，台灣同胞往來大陸不必有任何顧慮。對於早前惡性撞船事件未解決，台軍胡姓男子能否返家，她敦促民進黨當局停止政治操弄，盡快拿出解決問題的誠意；又指摘民進黨當局誣稱媽祖等是「統戰工具」，褻瀆民間信仰。至於美國政府近日決定向台出售價值約3.6億美元（約28億港元）的軍售項目，她敦促美方停止武裝台灣，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號。