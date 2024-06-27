軍報促徹底剷除貪腐土壤

【本報綜合報道】中共中央軍委機關報《解放軍報》昨日發文指，只要存在腐敗問題產生的土壤和條件，腐敗現象就不可能根除，反腐敗鬥爭也就不會停歇；強調要堅持零容忍的態度不變、嚴厲懲處的尺度不鬆。

鬥爭進深水區 不能回頭 文章指出，冰凍三尺非一日之寒，腐敗滋生的土壤和條件並非一朝一夕形成，而是長期積累疊加的結果，要徹底剷除這些土壤和條件，也不可能一蹴而就，更不可能一勞永逸。文章又指，反腐敗鬥爭已進入深水區，絕對不能回頭、不能鬆懈、不能慈悲，發現多少查處多少，要貫通壓實黨委主體責任、紀委監督責任、行業部門廉政主管責任，用好問責利器，拓展反腐敗鬥爭深度廣度。

文章同時提到，腐敗的本質是權力濫用，很多腐敗問題都與權力配置不科學、行使不規範、監督不到位有關。

當中提出要豐富懲治新型腐敗和隱性腐敗工具箱，建立腐敗預警懲治聯動機制，加大甄別和查處力度；並加強對主要領導幹部履職用權全方位監管，把制度的籠子紮得更緊更牢。