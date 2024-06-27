解放軍24架次軍機 越台海中線

【本報綜合報道】台灣國防部表示，昨日上午7時起，24架次解放軍軍機逾越台海中線，配合軍艦執行聯合戰備警巡。台防長顧立雄及參謀總長梅家樹同日赴立法院報告漢光演習規劃情況，對於為何今年演習本島實兵不實彈、外島實兵實彈、取消假想敵、去中心化指管化等，梅家樹解釋是因敵情改變非常多，大多是為了達到訓練目標而設計。

台參謀總長為演習規劃解畫 台國防部新聞稿指，當日陸續偵獲解放軍殲16、運8及無人機等各型主、輔戰機共26架次出海活動，大部分均逾越中線及其延伸線，侵擾台灣北部、中部及南部空域。該部門強調，台軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機艦及岸置導彈系統適切應對。周二上午6時至周三上午6時，台方亦共偵獲大陸18架次軍機、6艘次軍艦在台海周邊活動，其中5架次逾越海峽中線。

另外，解放軍東部戰區海軍某護衞艦支隊淮北號、衢州號、德陽號等多艘艦艇，近日組成編隊，在東海某海域開展跨晝夜、全要素、多課目訓練。對於台灣下月舉行的漢光演習實兵演練，梅家樹稱去中心化指揮管制是今年非常重要的目標，讓各級指揮官清楚自身任務，並具備獨立作戰能力。他又指，本島因聯兵旅等戰術層級單位，需依想定及臨時狀況自行判斷後行動，過程並無劇本，如無火炮安全管制恐影響安全。但有媒體揭露陸軍提前一個月在台南喜樹海灘挖掘壕溝，並非「無劇本」，他稱會進一步了解。