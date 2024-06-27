謝鋒：中美關係企穩 仍有挑戰

【本報綜合報道】中國駐美國大使謝鋒周一以視像方式，在2024「鼓嶺緣」中美青年交流周開幕式上致詞。他表示，中美雙方各部門正認真落實兩國元首達成的共識，中美關係出現企穩態勢，受到兩國各界和國際社會歡迎；但同時也要看到，兩國關係仍然面臨嚴峻挑戰和困難。

謝鋒表示，中美關係是世界上最重要的雙邊關係，同時面臨着何去何從的世紀之問、世界之問、人類之問。他指出，中美雙方應該相向而行，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，共同推動雙邊關係穩下來、好起來、向前走。

謝鋒又指，中美青年今天對兩國關係的認知，決定兩國關係未來走向，需要青年朋友繫好第一顆扣子，突破所謂「政治正確」，打破涉華「訊息繭房」，認清時代大勢，樹立全球視角，真正從兩國人民的共同利益與人類的和平福祉出發，探求新時期中美正確相處之道。

他提到，中方邀請5萬名美國青少年來華交流學習的倡議獲美國大批學校、學生熱烈響應，兩國青年交流正方興未艾、蓬勃開展。