月背採樣內蒙古着陸 嫦娥六號順利完成任務

【本報綜合報道】嫦娥六號探測器於本月初先後完成月球背面軟着陸、採樣、起飛、月球軌道交會對接及樣本轉移等任務。嫦娥六號昨日返回地球，至下午1時許其軌道器與返回器在距南大西洋海平面高約5,000公里處正常解鎖分離，最後返回器在中國內蒙古四子王旗着陸場預定區域成功着陸。

返回器空運至北京開艙 國家航天局發布消息稱，嫦娥六號返回器於當日下午約2時準確着陸預定區域，工作正常，標誌任務成功，實現世界首次月球背面採樣返回。嫦娥六號的搜索和回收工作由空中和地面分隊共同完成，地面分隊準備就緒，此前已完成出發前各項檢查，以及與各單位的通訊聯調工作，隨後出發前往着陸場附近迎接嫦娥六號。

按計劃，回收後的返回器在完成必要的地面處理工作後，將空運至北京開艙，取出樣本容器及搭載物。該部門亦將擇機舉行交接儀式，正式向地面應用系統移交月球樣本，後續展開樣本儲存、分析和研究相關工作。

內蒙古四子王旗阿木古郎草原本月正值春夏交替，天氣變幻莫測，加上着陸場面對更強烈及頻密的強對流天氣，為搜索返回的嫦娥六號帶來不少挑戰。所幸着陸場目前氣象條件完全滿足嫦娥六號返回要求，氣象人員將持續觀測天氣變化，確保嫦娥六號順利返回地球。