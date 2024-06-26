中國對波蘭公民實施單方面免簽

【本報綜合報道】內媒周一報道，中國決定對波蘭公民實施15日單方面免簽政策。消息公布半小時後，網上旅遊服務平台上波蘭用戶對中國相關關鍵詞的搜索熱度，日環比上漲40%。中國外交部領事司周二公布，除波蘭外，亦決定對新西蘭、澳洲持普通護照人員試行免簽政策。下月1日起至明年12月31日期間，上述國家持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免簽入境。

亦對澳紐試行 攜程數據顯示，今年截至周日，波蘭位列入境中國旅遊前30大客源地國家。接下來的暑期，波蘭遊客入境中國的旅遊訂單同比增長八成，當地遊客熱衷的中國旅遊城市包括北京、上海、成都、廣州、香港、重慶、西安、昆明、張家界、桂林等。目前波蘭至中國的航班恢復率達七成左右，暑期波蘭赴華航班經濟艙含稅均價約5,980元人民幣（約6,500港元），與去年相比略微上漲。預計單方面免簽政策公布後，暑期赴華旅遊的波蘭遊客數量將進一步增加。

攜程集團副總裁秦靜表示，波蘭處於歐洲心臟地帶，與中國經貿往來密切，幾乎所有從中國開出的列車都由波蘭進入歐盟地區。當前，免簽政策已成為中國促進入境遊復甦的有力舉措。