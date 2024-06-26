加拿大擬加徵華電動車電池關稅

【本報綜合報道】加拿大當局考慮跟隨美國和歐盟的做法，對中國製的電動車及電池加徵關稅，並會於下月啟動為期30天的公眾諮詢期。中國外交部發言人毛寧昨日回應稱，中方始終認為將經貿問題政治化，人為設置貿易壁壘，只會破壞中加或世界的正常經貿合作，會損害國際產供鏈的穩定和全球應對氣候變化的努力，不符合任何一方利益。

中方稱損經貿合作 加拿大副總理兼財長方慧蘭周一於記者會表示，加國汽車業面臨中國刻意並由國家主導產能過剩政策的不公平競爭，這削弱了加拿大電動車產業在國內與全球市場的競爭能力。她認為中國生產商有意造成全球供應過剩，這損害到世界各地的電動車製造商。

加拿大將於7月2日開始跟業界和工會進行為期30天的諮詢，討論可能採取的行動，例如對中國製電動車徵收進口附加稅、使中國製電動車沒有資格獲得聯邦的消費者激勵措施以及外國投資限制等舉措。她強調一切選項都放在枱面上。

在北京，毛寧指關於所謂「產能過剩」，中方已多次闡明立場，中國電動車產業為世界應對氣候變化，實現能源綠色轉型作出積極貢獻。中方多次批評中國新能源產能過剩是偽命題。官媒在方慧蘭宣布前發表評論文章，呼籲加拿大保持戰略理性，不要為美國的戰略自私，而犧牲與中國的正常經濟往來。