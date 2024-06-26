以稱擬實現美提議 同時消滅哈馬斯

總理指短暫停火救人質後繼續戰爭 以巴戰事持續逾8個月，以色列總理內塔尼亞胡周一在國會發言時表示，仍致力實現美國總統拜登歡迎的以色列提案，立場沒有改變，又重申在消滅巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯之前不會結束戰爭，強調兩者不矛盾。哈馬斯隨即發聲明指，任何停火協議都應明確包括永久停火和以軍隊撤出加薩，又指內塔尼亞胡的言論，證實以方已拒絕美方提出的停火提案。

內塔尼亞胡較早前接受以色列傳媒採訪時，表示準備與哈馬斯達成部分協議，以讓仍被扣押在加薩的120名以色列人質獲釋，不過他明言在短暫停火後，將會繼續戰爭，不會放棄完成消滅哈馬斯的目標。

以防長訪美 晤布林肯 以色列軍方表示，已接近瓦解哈馬斯在加薩南部拉法市的軍事力量。以軍總參謀長哈列維發聲明指，以軍在拉法戰役中取得巨大成就，包括消滅和摧毀大量恐怖分子、基礎設施和地道，並指哈馬斯的拉法旅已不能再作為一個戰鬥單位發揮作用。

另一方面，美國和以色列就加薩戰事的分歧日深，以色列國防部長加蘭特周一到訪美國，會見美國國務卿布林肯。布林肯向加蘭特闡述了後衝擊時期為推進加薩安全、治理和重建而正在進行的外交努力，強調這項工作對以色列安全的重要性。

美國國務院聲明指，布林肯與加蘭特討論為實現加薩停火、確保釋放所有人質並減輕巴勒斯坦人民痛苦而正在進行的努力。布林肯強調，需要採取更多措施保護加薩的人道工作人員，並與聯合國充分協調，在加薩各地提供援助。布林肯還強調避免衝突進一步升級並達成外交解決方案，允許以色列和黎巴嫩家庭返回家園的重要性。他亦重申美國對以色列安全的堅定承諾。本報綜合報道

內塔尼亞胡 加蘭特（左）與布林肯（右）商討加薩戰事進展。 戰火下不少房屋倒塌。（Getty Images圖片）