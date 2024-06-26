俄朝關係升級 金正恩收普京感謝電

美日韓譴責朝向俄供武器

感謝電寫道，在北韓逗留期間，金正恩熱情迎接並盛情款待普京和俄羅斯代表團，普京對此表示最由衷的感謝。今次國事訪問把莫斯科和平壤的關係提升到空前高的全面戰略夥伴關係水平，具有特殊意義，兩國能夠在各領域進行有益合作的新前景展現眼前。普京指，很高興看到與金正恩的建設性對話和密切共同事業繼續進行，希望金正恩不要忘記他是俄羅斯任何時候都歡迎的貴賓。