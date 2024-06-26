韓電池廠再添一亡魂 火災死者增至23人

華工遇難者眾 中方稱高度重視 南韓京畿道一間鋰電池廠周一發生大火，消防員翌日早上再在火警現場發現多一具遺體，令死者增至23人。韓方表示，根據個人物品等初步判斷有17名中國公民遇難。中國外交部昨日表示，中方對於在事故中不幸遇難的人員深表哀悼，向傷者和遇難者家屬表示誠摯慰問。

韓媒指，消防員周一進入工廠搜索，所有死者遺體都是在起火的3號樓二樓發現，當日仍有一人失蹤，未能尋獲。至昨天早上11時30分左右，消防員在3號樓二樓發現多一具遺體，他被壓在倒塌的鋼筋樑下。韓方表示，此次事故已造成23人遇難，另有8人受傷，其中一名中國公民輕傷，傷者已全部得到救治。韓方對中國公民在事故中不幸遇難深表哀悼，承諾協助中方全力救助並做好善後。

事發樓層負責包裝及焊接 內地傳媒引述涉事工廠一名來自遼寧省的中國籍女員工指，廠內共有100多名工人，大多來自中國東北的30多歲朝鮮族女子，大部分遇難者工作地點是在電池廠3號樓的二樓一個主要包裝和焊接電池的工場。有生還者告訴該名中國籍女工，事發時大樓內滿布黑煙，甚麼都看不清，二樓有數名南韓籍文員從辦公室跳窗逃生，導致腿部骨折。她在電池廠工作約一個月，從未接受過消防方面的培訓和演練，自己因請假沒上班而逃過一劫。她透露，電池廠內另一幢樓上周六曾有電池爆炸，工人當時用消防龍頭救火。

南韓總統尹錫悅向死者家屬致哀，又指示官員徹查事件，並採取措施避免再發生同類事件。勞動部長官李正植召開會議，跟進善後處理，將為中國籍遇難者家屬入境提供協助。涉事電池廠母公司董事長朴淳瓘到場召開記者會，就事故向公眾致歉，並向遇難者家屬致哀及謝罪。

華使赴災場促查事故原因 中國駐南韓大使邢海明周一深夜趕赴京畿道華城電池工廠火災現場，並促請韓方盡快查明事故原因，做好善後處理，為中國遇難者家屬提供一切必要的支援。邢海明又指，中國駐南韓大使館正同韓方一道，盡最大努力做好事故善後工作，希望韓有關企業吸取沉痛教訓，今後不再發生類似事故，切實保障在韓中國公民生命健康安全。中國外交部發言人毛寧昨天表示，中國政府對於火災造成中方人員重大傷亡高度重視，外交部和中國駐南韓大使館第一時間啟動領事保護應急機制，全力開展事故的應急處置和善後工作。本報綜合報道

起火工廠嚴重受損，外部燒至焦黑。（中新社圖片） 邢海明