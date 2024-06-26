烏克蘭入歐盟談判展開 料需數年

【本報綜合報道】俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭後，基輔隨即申請加入歐盟，並於4個月後獲得歐盟候選國地位。歐盟成員國部長和烏克蘭官員昨日在盧森堡會面，正式開始烏克蘭入歐盟的談判，預料整個進程需時數年。

美增11.7億元彈藥援烏 烏克蘭副總理斯特凡尼希娜（Olha Stefanishyna）指，加入歐盟是一個以評審為本的決定，烏克蘭已經滿足開始談判的所有標準。德國外長貝爾伯克表示，開始正式談判代表一個重要信號，俄羅斯總統普京想吞併烏克蘭，相反地烏克蘭現在比以往任何時候都更接近歐盟。

歐盟亦會開始討論摩爾多瓦的申請，在會議期間歐盟將向兩國提出它們準備加入前需要通過的改革和立法之談判框架。俄烏戰況方面，美國昨日會宣布向烏克蘭提供總值1.5億美元（約11.7億港元）的高機動火箭系統彈藥抗俄。

另外，國際刑事法院昨日宣布，向俄羅斯前防長紹伊古及俄軍總參謀長格拉西莫夫發出逮捕令，指兩人涉嫌指揮襲擊烏克蘭平民和民用設施，犯下戰爭和反人類罪行。俄羅斯至今有8名高層人員因俄烏戰事被通緝，包括總統普京。