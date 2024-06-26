美放棄引渡要求 阿桑奇離英赴澳洲

洩密案達認罪協議 承認倫敦62個月囚期 維基解密始創人、澳洲公民阿桑奇，早年公開大批美國政府機密文件、重擊美國外交形象後被通緝，原本被扣押在英國倫敦貝爾馬什監獄等候引渡審訊結果。他周一與美國政府達成認罪協議，美國司法部不再尋求引渡他到美國受審。阿桑奇當日離開被扣押了5年的監獄，並坐飛機離開英國。

法庭文件顯示，阿桑奇同意承認一項非法取得並揭露機密美國國防文件的指控，今日上午將在美國屬地塞班島的法院應訊。美國司法部將建議法院判處阿桑奇監禁62個月，相等於他在英國被羈押的時間，意味他在聆訊後將可獲釋返回澳洲，不會被引渡到美國。報道指，阿桑奇拒絕到美國本土應訊，因此在鄰近澳洲的塞班島完成法律程序。

維基解密昨日在社交網公開阿桑奇獲釋後的畫面，可見他與維基解密團隊會面，之後赴機場登機離開英國。阿桑奇妻子莫里斯感謝各界協助；阿桑奇母親形容兒子終於可以結束磨難，阿桑奇父親則指兒子終於可以與家人團聚、重返正常生活，感謝澳洲總理及支持者。另外，阿桑奇團隊透露，認罪協議最終版本仍未敲定。

澳洲朝野表歡迎 對於阿桑奇與美國政府達成認罪協議，澳洲朝野紛紛表示歡迎。總理阿爾巴內塞昨日在國會提到，案件已拖得太久，繼續監禁阿桑奇沒有任何好處；外長黃英賢則稱讚總理親力親為，包括與美國總統拜登及英國首相辛偉誠談及該案。反對派國會議員、前副總理喬伊斯（Barnaby Joyce）亦認為進展令人鼓舞，阿桑奇不應該遭到起訴，理由是對方根本無在美國犯罪。

另一反對派代表人物、前金融部長伯明翰（Simon Birmingham）亦表示歡迎，為該長篇故事畫上句號。

美政黨反應兩極 在美國，當地政黨反應較為兩極，7名民主黨國會眾議員去年曾聯署呼籲國家停止起訴阿桑奇。惟共和黨籍前副總統彭斯表示，美方不應該透過認罪協議，免去任何危害美國軍隊安全或國家安全人士入獄。被問中方如何看待阿桑奇從英國獲釋一事時，中國外交部發言人毛寧昨日表示注意到有關報道，對具體情況不作評論。但她認為，維基解密披露的有關資訊讓國際社會了解到更多事實和真相。

現年52歲的阿桑奇因被指控在2010年公開大量有關阿富汗與伊拉克戰爭的美國軍事文件，涉及18項罪名被通緝，之後進入厄瓜多爾駐英國大使館尋求庇護，直至2019年4月被英國警方進入館內逮捕，面臨從英國被引渡到美國受審。今年3月英國最高法院裁定，美國當局須首先保證阿桑奇在美國的待遇，包括免受死刑等，否則不會立即引渡他到美國受審。拜登今年4月稱會考慮應澳洲要求撤銷起訴阿桑奇，維基解密主編赫拉夫森（Kristinn Hrafnsson）當時指拜登停止引渡阿桑奇還為時未晚，透過撤銷對阿桑奇的指控，能保護言論自由，以及全球記者和出版人的權利。本報綜合報道