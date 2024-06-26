蘇州日籍母子捱斬 無業漢就擒

【本報綜合報道】中國江蘇省蘇州市一對在停車點等候校車的日本人母子於前日被一名持刀男子砍傷。日媒昨日指，傷者是30多歲婦女和學齡前男童，兩人送院治療，無生命危險。行兇男子可能為中國人，已被有關部門當場制服，蘇州日本人學校昨日停課。蘇州市公安局蘇州高新區分局同日通報，當場抓獲52歲疑犯周××，他是近期從外地來蘇州的無業人士，目前被刑事拘留，案件正在偵辦，將依法嚴懲犯罪行為。

受傷母子事發時正在等候接載日本人學校學生放學乘坐的巴士，車上一名中國籍女性工作人員被刺重傷。蘇州有大量日企生產基地，眾多日本人在當地生活。在當地居住的人對事件感到不安，一名日籍派駐人員表示事發後，有孩子在日本人學校上學的同事都提早下班處理。

日本駐中國大使館提醒在華日僑，近期各地公園、學校等人員密集場所發生了刺傷事件，外出時要仔細留意周圍狀況，中國各地的日本人學校也加強保安工作。日本駐上海總領事館稱，沒有明確資訊表明事件針對日本人，總領館已要求當地有關部門共享資訊並防止類似事件再次發生。

2事主沒生命危險 中國外交部發言人毛寧昨日表示，傷者已第一時間送醫救治，目前兩名日本公民均沒生命危險，受傷的中國公民仍在搶救中，兇手已被當場抓獲，案件還在進一步的調查中。吉林早前也發生美國公民被刺事件，對短時間內發生兩宗外國人遇襲事件，毛寧表示，警方初步判斷這次在江蘇發生的事件是一件偶發事件，類似這樣的偶發事件在世界上任何國家都有可能發生，中方將繼續採取有效措施，像保護中國公民一樣保護在華外國人的安全。