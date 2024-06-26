涉欺詐騙保 2醫院遭行政處罰

【本報綜合報道】國家醫保局上月篩查城市醫保基金使用情況，發現河南省兩間醫院涉嫌欺詐騙保。內媒周日報道，醫保部門已追回涉事醫院違規使用的醫保基金，解除醫院醫保服務協議，並啟動行政處罰程序。衞健部門亦已暫停涉事醫生行醫資格，對違規執業醫生給予警告、沒收違法所得、處以行政罰款，同時對所屬醫院處以行政罰款。