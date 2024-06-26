涉欺詐騙保 2醫院遭行政處罰
【本報綜合報道】國家醫保局上月篩查城市醫保基金使用情況，發現河南省兩間醫院涉嫌欺詐騙保。內媒周日報道，醫保部門已追回涉事醫院違規使用的醫保基金，解除醫院醫保服務協議，並啟動行政處罰程序。衞健部門亦已暫停涉事醫生行醫資格，對違規執業醫生給予警告、沒收違法所得、處以行政罰款，同時對所屬醫院處以行政罰款。
涉款近200萬元
國家醫保局檢查組經全面調查發現，鄭州管城豫豐醫院存在重複收費、超標準收費等問題，涉及醫藥費用102.3萬元（人民幣‧下同，約110萬港元）。該醫院為欺詐騙保，涉嫌製造虛假住院紀錄、偽造檢查報告、處構員工醫保門診統籌服務，並以騙保為目的，把自費醫療項目串換為手術治療收費，納入醫保報銷。
周口市商水慶康醫院則存在超標準收費、串換項目、過度診療及無現金流水帳、無銀行對帳紀錄等財務管理混亂問題，涉及醫藥費用76.8萬元（約82.5萬港元）。醫院涉嫌偽造檢查檢驗報告、偽造醫學文書以及製造虛假住院，以欺詐騙保。
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