保私隱 國境衞生檢疫法修訂案提審議

【本報綜合報道】十四屆全國人大常委會第十次會議昨日至周五在北京舉行，國境衞生檢疫法修訂草案二審稿昨日提請審議。草案二審稿進一步完善常態下防範傳染病跨境傳播的制度措施，明確規定海關履行國境衞生檢疫職責，應依法保護商業秘密、個人私隱和個人訊息，不得侵犯有關單位和個人的合法權益。

此次草案二審稿主要從5方面修改，包括完善有關檢疫傳染病和監測傳染病目錄的規定，加強對國境衞生檢疫涉及的商業秘密、個人訊息等合法權益的保護，完善對進境出境人員實施檢疫查驗措施的規定，完善海關、疾控等有關部門的分工協作機制，對有關口岸衞生檢疫措施的便利化作出制度安排。二審稿明確海關對進境出境人員可要求實施體溫檢測和醫學巡查等一般檢疫查驗措施，亦可視情況實施醫學檢查等進一步的檢疫查驗措施；而海關總署可根據境內外傳染病監測和風險評估情況，對有關口岸的衞生檢疫措施作出便利化安排。