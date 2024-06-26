農村污水治理如虛設 雨後糞池溢出傳惡臭

【本報綜合報道】內地官媒周日報道，山東省青島市即墨區有農村獲政府資助建設污水治理工程，惟近日有村民投訴，村內的生活污水治理工程形同虛設，化糞池和排污管道未有連通，落雨時污水溢出街巷，散發陣陣惡臭，村民要自費找吸糞車清理污水。即墨區其後組織多部門和街道調查，目前已制訂治理方案，本周內組織施工。

化糞池管道無排污痕迹 城陽區上馬街道劉家社區一名村民居所的化糞池污水即將滿瀉，附近一口政府修建的污水井卻清澈見底，連接化糞池的管道口也無排污痕迹。此外，當地污水排放主管道未按規定施工，雖然污水處理站已竣工，但過濾設備沒有投入使用，污水排放口更結下蜘蛛網。街道的污水檢查井使用塑膠材質井蓋，而非鑄鐵井蓋，用腳一踩便碎裂。

該村民又指，他們曾收到一份廁所改造領款明細表，寫明每戶可領700元人民幣（約752港元）補貼，並羅列村民簽名和手指模印，惟他從未收過款項。村民認為簽名和手指模印屬偽造，質疑款項被冒領。另外，附近王林莊亦存在同樣問題，例如化糞池並未投入使用且堆滿垃圾，當地實際上未按計劃改造廁所，而是把廢棄房屋納入統計名單，藉此充數。