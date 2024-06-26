取亡子銀行存款被拒 母獲裁有繼承權

【本報綜合報道】一名內地母親希望提取已故兒子的5.5萬元（人民幣‧下同，約6萬港元）存款，卻遭銀行拒絕，事件近日引起輿論關注。該名母親早前起訴銀行，負責審理案件的江西省鷹潭市月湖區人民法院最終裁定，母親依法對涉案存款享有繼承權。

母未婚生育 父身份難證 江西法院公眾號上周五發布，女子吳×之子李×於2017年3月21日在鷹潭一間銀行開戶，截至2023年8月9日帳戶餘額約5.5萬元。兒子2023年5月1日逝世，其母親吳×遂要求提取存款，銀行則以無法確定她是否為存款唯一繼承人而未予辦理。案件查明，李×生前未婚無子女，其母親未婚生育，供述獨自撫養李×。

月湖區法院認為，李×生前未立遺囑或遺贈撫養協議，遺產應按照法定繼承。結合本案吳×提交的親屬關係證明及吳×本人陳述，可證明李×生前未結婚、無子女且無法查清其生父具體身份資訊，故認定李×母親吳×為已知明確的第一順序繼承人，依法對案涉存款享有繼承權。對吳×要求銀行支付李×帳戶餘額，法院予以支持。