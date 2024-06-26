去年傳老翁死於食腦變形蟲 衞生局澄清為阿米巴痢疾

【本報綜合報道】台媒早前報道，高雄一名男子去年因頭痛就醫，經檢查發現感染俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴原蟲，最後引發腦炎不治身亡。高雄市衞生局周一澄清，經研判男子確診的是阿米巴痢疾。

高雄衞生局指，原居於外縣市的69歲男子去年6月腹部不適，因皮膚出現潰爛至高雄長庚醫院就醫。他其後出現意識改變及偏癱，住院檢查出疑似阿米巴痢疾，去年7月22日經疾管署研判確診後，7月31日死亡。

籲戲水浸溫泉後現病徵速求醫 衞生局強調，男子的確診病例只是臨床懷疑，並指，當地今年未有錄得相關確定病例。當局提醒，食腦變形蟲於夏季流行，呼籲民眾戲水或浸溫泉後如出現發燒、頭痛、惡心或嘔吐等症狀，應盡快求醫。